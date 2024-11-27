تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأربعاء 27 نوفمبر

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 4181 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4238 جنيه.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3708 جنيها والجرام عيار 18 إلى نحو 3178 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 29666 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة









