بريميم هيلثكير جروب تستحوذ على 3 شركات بـ1.1 مليار جنيه

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت بريميم هيلثكير جروب توقيعها عقد شراء جميع أصول والعلامات التجارية وعقود لـ 3 شركات هي شركة خدمات لإدارة المستشفيات وشركة معامل عز لاب وشركة المعادي بقيمة 1.1 مليار جنيه.

ووفق الإفصاح المرسل من الشركة للبورصة المصرية، أن الشركة وقعت عقد شراء لشركة خدمات لإدارة المستشفيات بقيمة 240 مليون جنيه على أن يكون طريقة السداد 120 مليون جنيه نقدًا تسدد بعد زيادة رأس المال لاحقًا و 120 مليون جنيه.



ويتم تسجيلها كرصيد دائن لصالح المساهم البائع ويستخدم هذا الرصيد في زيادات رأس المال لاحقًا وفقًا للإجراءات والضوابط المعمول بها من قِبل كل من الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق أو البورصة المصرية، وفق الإفصاح.



وأضافت الشركة، أنه تم توقيع عقد شراء جميع أصول والعلامات التجارية وعقود شركة معامل عز لاب بقيمة 385 مليون جنيه على أن يتم تسجيلها كرصيد دائن لصالح المساهم البائع.

ويستخدم هذا الرصيد في زيادات رأس المال لاحقًا وفقًا للإجراءات والضوابط المعمول بها من قِبل كل من الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق أو البورصة المصرية.

واستكمل الإفصاح، أنه تم توقيع عقد شراء أصول ومساهمات شركة المعادي لاستحواذات المعامل بقيمة 478 مليون جنيه على أن يتم تسجيلها كرصيد دائن لصالح المساهم البائع.



ويستخدم هذا الرصيد، وفق البيان، لزيادات رأس المال لاحقًا وفقًا للإجراءات والضوابط المعمول بها من قِبل كل من الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق أو البورصة المصرية.

وأضاف البيان أنه الشركة لا تمتلك أى نسبة في هذه الشركات قبل التوقيع على عقود الشراء.











