لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

إصلاحه يستغرق 9 أشهر.. حديد عز تعلن عن عطل جسيم لمحول كهربائي بمصنع السويس

01:01 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024

شركة حديد عز

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة حديد عز أنه تم تعرض محول الكهرباء قدرة 210 ك. ف.أ لعطل جسيم – الخاص بفرن الصهر الثاني بشركة العز لصناعة الصلب المسطح بالعين السخنة – السويس الشركة التابعة.


ووفق بيان حديد عز المنشور على البورصة المصرية، أنه تم التواصل فور حدوث العطل مع الشركة المصنعة وفي ضوء التقييم المبدئي للموقف، مضيفة الشركة أنه من المتوقع أن تستغرق فترة التصليح حوالي 9 أشهر وتم إحاطة شركة التأمين بتوقف فرن الصهر الثاني نتيجة لعطل.


وأضافت أنه سيستمر شركة العز لصناعة الصلب المسطح في تشغيل فرن الصهر الأول تبادليًا بين صب البلاطات وصب المربعات (البيليت) لإنتاج الصلب المسطح وحديد التسليح على التوالي حسب متطلبات السوق.


وتأسست شركة حديد عز عام 1994. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 1999. متخصصة في إنتاج وصناعة وتوزيع الحديد الصلب ومنتجاته، تمتلك 4 مصانع ملك لشركة حديد عز القدرة على إنتاج 7 ملايين طن من منتجات الصلب الطويلة والمسطحة سنويًا في جميع أنحاء مصر.




شركة حديد عز حديد عز صناعة الصلب المسطح
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
سعر الذهب يرتفع اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الأربعاء

إعلان

إعلان

وفاة الفنان خالد جمال الدين
وداع حزين.. تشييع مدرب الغطس ضحية حادث غرق لانش مرسى علم
النصر للسيارات: نعمل على إنتاج 10 سيارات في الساعة
مصر تُرحب بوقف إطلاق النار في لبنان
وقف إطلاق النار في لبنان.. التوقيت وردود الفعل وتداعيات منتظرة (تغطية خاصة)