إصلاحه يستغرق 9 أشهر.. حديد عز تعلن عن عطل جسيم لمحول كهربائي بمصنع السويس

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة حديد عز أنه تم تعرض محول الكهرباء قدرة 210 ك. ف.أ لعطل جسيم – الخاص بفرن الصهر الثاني بشركة العز لصناعة الصلب المسطح بالعين السخنة – السويس الشركة التابعة.



ووفق بيان حديد عز المنشور على البورصة المصرية، أنه تم التواصل فور حدوث العطل مع الشركة المصنعة وفي ضوء التقييم المبدئي للموقف، مضيفة الشركة أنه من المتوقع أن تستغرق فترة التصليح حوالي 9 أشهر وتم إحاطة شركة التأمين بتوقف فرن الصهر الثاني نتيجة لعطل.



وأضافت أنه سيستمر شركة العز لصناعة الصلب المسطح في تشغيل فرن الصهر الأول تبادليًا بين صب البلاطات وصب المربعات (البيليت) لإنتاج الصلب المسطح وحديد التسليح على التوالي حسب متطلبات السوق.



وتأسست شركة حديد عز عام 1994. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 1999. متخصصة في إنتاج وصناعة وتوزيع الحديد الصلب ومنتجاته، تمتلك 4 مصانع ملك لشركة حديد عز القدرة على إنتاج 7 ملايين طن من منتجات الصلب الطويلة والمسطحة سنويًا في جميع أنحاء مصر.









