بنمو 56%.. بنك ABC يربح 1.6 مليار جنية في 9 أشهر

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك ABC مصر زيادة صافي أرباحه 56% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري على أساس سنوي مسجلا نحو 1.592 مليار جنيه مدفوعا بنمو الإيرادات.

وأوضح البنك في بيان له اليوم، أن اجمالي إيرادات النشاط سجل نحو 3.9 مليار جنيه في أول 9 أشهر من العام الجاري بمعدل نمو 30% على أساس سنوي.

كما بلغ صافي الدخل من العائد 3.3 مليار جنيه في أول 9 أشهر من العام الجاري بمعدل نمو 28% على أساس سنوي.

كما بلغ صافي الدخل من الأتعاب والعمولات نحو 393 مليون جنيه في أول 9 أشهر من العام الجاري بمعدل نمو 21% على أساس سنوي.

ونما إجمالي القروض والتسهيلات للعملاء والبنوك بنسبة 36% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري مسجلا 32.1 مليار جنيه بنهاية 30 سبتمبر 2024.

فيما بلغ اجمالي ودائع العملاء نحو 69 مليار جنيه بنهاية 30 سبتمبر 2024 بمعدل نمو 19 %على أساس سنوي.

وقال عمرو ثروت أبو العلا العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك ABC إن خدمة العملاء تعد أحد المحاور الرئيسية أيضاً في استراتيجية بنك ABC فبعد نجاح إكتمال الإندماج- مع بنك بلوم- أوائل هذا العام حرصوا على أن يقدم البنك باقة متنوعة من الخدمات المصرفية التي تتماشى مع احتياجات عملائهم المختلفة سواء من الأفراد أو الشركات.