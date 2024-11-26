لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر

03:13 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

سعر الذهب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 4152 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4214 جنيه.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3687 جنيها والجرام عيار 18 إلى نحو 3160 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 29496 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب البورصة المصرية السعر الاسترشادي للذهب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

قناة مفتوحة.. شاهد مباراة الأهلي واستاد أبيدجان بدوري الأبطال مجانا
حجز شقق سكن لكل المصريين.. زحام وطوابير أمام مكاتب البريد- صور