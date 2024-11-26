"بريميم هيلثكير جروب" تناقش الاستحواذ على 10 شركات بقيمة 1.69 مليار جنيه

كتبت- أمنية عاصم:

تناقش شركة بريميم هيلثكير جروب النظر في الاستحواذ على 10 شركات بقيمة إجمالية 1.69 مليار جنيه وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها 19 ديسمبر 2024.

وأوضح البيان المرسل من الشركة للبورصة اليوم، أن الجمعية ستنظر في الاستحواذ على 5 شركات بنسبة 100% بقيمة إجمالية 1.46 مليار جنيه هم معامل حساب، معامل كايرو كلينيكال وعز لاب والمعادي لاستحواذات المعامل وشركة خدمات لإدارة المستشفيات.

وأضاف الإفصاح، أنها ستنظر أيضًا الاستحواذ على 5 شركات بنسبة 50% بقيمة إجمالية 233 مليون جنيه وهم شركة قمة المشرق – السعودية وشركة التشخيص المتميز السعودية وشركة التشخيص المتميز مصر وشركة العيادة و شركة Premium Diagnostics LLC الإمارات العربية المتحدة.