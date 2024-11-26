شركات النفط الأمريكية تواجه تحديات في زيادة الإنتاج رغم وعود ترامب

كتب- أحمد والي:

أكد مسؤول رفيع في شركة إكسون موبيل، اليوم الثلاثاء، أن زيادة إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة بشكل جذري تحت إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب تبدو غير مرجحة، في ظل استمرار تركيز الشركات على الانضباط الرأسمالي.

وخلال مشاركته في منتدى إنرجي إنتليجنس بلندن، قال ليام مالون، رئيس قسم المنبع في إكسون، إن القطاع لا يتجه نحو "نهج الحفر المكثف"، مشددًا على أن الغالبية العظمى من الشركات تركز على تحسين الاقتصاديات وتحقيق الكفاءة في عملياتها. وأضاف:" الانضباط وتحسين الجودة وتعزيز المعرفة سيحدون بطبيعة الحال من معدل النمو في الإنتاج".

وعود ترامب وتأثيرها

كان الرئيس المنتخب دونالد ترامب قد تعهد خلال حملته الانتخابية بزيادة إنتاج النفط والغاز المحلي، وهو ما دفع فريقه الانتقالي للتحضير لإطلاق حزمة واسعة من السياسات الداعمة لقطاع الطاقة بمجرد توليه المنصب في 20 يناير، وفقًا لتقارير وكالة"رويترز".

توقعات الإنتاج وأثر السياسات

على الرغم من أن الولايات المتحدة تُعد أكبر منتج عالمي للنفط والغاز، حيث تضخ أكثر من 13 مليون برميل يوميًا في ذروة الإنتاج هذا العام، يرى مالون أن أي تخفيف لإجراءات تصاريح الأراضي قد يوفر دفعة قصيرة الأجل للإنتاج، لكنه لن يؤدي إلى تغييرات جذرية طويلة الأمد.

وفي هذا السياق، أشار الرئيس التنفيذي لشركة بي بي، موراي أوشينكلوس، إلى أن إدارة ترامب قد تساهم في تسريع تنفيذ مشاريع الطاقة، معربًا عن تطلعه للتعاون مع الإدارة الجديدة.

تعزيز مكانة إكسون

في وقت سابق من العام، أكملت إكسون موبيل استحواذها على شركة بايونير ناتشورال ريسورسز مقابل 60 مليار دولار، مما يعزز ريادتها كأكبر منتج للنفط الصخري. ووفقًا لمالون، تتوقع الشركة زيادة إنتاجها في حوض بيرميان إلى أكثر من مليوني برميل يوميًا خلال السنوات المقبلة.

ورغم هذه الزيادة المتوقعة، أوضح مالون أن النمو سيظل محدودًا: "نتوقع تجاوز الإنتاج مليوني برميل يوميًا لبضع سنوات، لكن ليس بمعدل مستدام حتى عام 2030".

النظرة المستقبلية

مع استمرار التركيز على الكفاءة الرأسمالية وتحسين العمليات، يبدو أن شركات النفط الأمريكية ستواجه تحديات في تحقيق طموحات النمو السريع، حتى مع السياسات الداعمة من الإدارة الجديدة.