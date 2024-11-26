مضاربات وشائعات.. لماذا قفز سهم الحديد والصلب بالبورصة الأيام الماضية؟

كتبت- أمنية عاصم:

شهد سهم شركة الحديد والصلب صعودًا خلال الـ13 جلسة الماضية حيث قفز سعر السهم إلى 52.25 جنيه مقابل 37.98 جنيه، وأرجع خبراء سوق المال، تحدث معهم مصراوي، أسباب ارتفاع سعر السهم إلى عمليات المضاربة بجانب وجود شائعات خاصة بحدوث صفقة استحواذ لإحدى الشركات الكبرى داخل القطاع.

وتقول رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، إن ارتفاع سعر سهم شركة الحديد والصلب المصرية؛ يرجع إلى أنه يعد ضمن أسهم المضاربة خاصة أن الشركة تعد متوقفة وتحت التصفية لذلك جميع تحركات السهم قائمة على توقعات لدى المستثمرين.

وتابعت رانيا، أن توقعات المستثمرين تتعلق بأنه في حالة التصفية وسداد المديونيات سيتم تقييم الأراضي المتواجدة بحوزة الشركة، بما سيعود بأرباح على حاملي الأسهم لذلك سعر السهم خاضع لتقييم المستثمرين والمضارببين.

وأضافت رانيا، أن إدارة الشركة لم تفصح عن شئ خاص بهذا الأمر؛ لذلك لا توجد معلومة مؤكدة حول إمكانية تغطية أصول الشركة لإلتزماتها في حال التصفية.

واتفق معها، إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني لشركة نعيم القابضة، حول أن الصعود سعر سهم الشركة يعود إلى عمليات المضاربة التي يشهدها سهم شركة الحديد والصلب المصرية.

وأعلنت شركة الحديد والصلب المصرية في إفصاح للبورصة، أنه لا يوجد أى أحداث أو معلومات جوهرية أو غير جوهرية من شأنها تبرر هذا الارتفاع خلال الفترة من 11 نوفمبر 2024 حتى جلسة 24 نوفمبر 2024.

ويذكر أن سهم شركة الحديد والصلب المصرية سجل مع نهاية إغلاقات جلسة 11 نوفمبر 37.98 جنيه ليغلق خلال جلسة أول أمس 52.25 جنيه، فيما حقق خلال جلسة أمس صعودًا بنسبة 4.21% ليغلق عند 54.45 جنيه.

بينما يرى سعيد الفقي، العضو المنتدب لشركة أصول القابضة، أن سبب صعود سعر سهم شركة الحديد والصلب المصرية يرجع إلى تداول أخبار خاصة بحدوث صفقة استحواذ لإحدى الشركات الكبرى داخل القطاع.

واستكمل الفقي، أن تلك الصفقة على وشك الإنتهاء وسيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة؛ بما سيساهم في دعم أداء أسهم القطاع.

وأضاف الفقي، أن السعر الذي سيتم عليه الصفقة يقارب 150 جنيه مقابل تداولها حاليًا بسعر أقل من ذلك بنحو 30 جنيه فرق سعر.

وأكد الفقي، أن تأثير هذة الصفقة - المتوقع إتمامها – على كافة القطاع وليس الشركة التى ستتم عليها صفقة الاستحواذ، مما يشير إلى أن القطاع سيشهد بعد إتمام الصفقة عملية إعادة تقييم للاسعار الأسهم على شاشات التداول.

وتابع فقي، أن ما يحدث الآن على سهم شركة الحديد والصلب المصرية جاء نتيجة لتلك الأخبار حيث المضاربة ليست فقط من قِبل الأفراد وإنما من قِبل المؤسسات أيضًا.

ووفق لإفصاح الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية الصادر في أكتوبر الماضي، أنه تم اعتماد حساب التصفية بفائض قدره 1.025 مليار جنيه، كما أن إجمالي مبيعات التصفية خلال المدة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي بلغت 1.14 مليار جنيه، وسجلت إجمالي الإيرادات نحو 1.27 مليار جنيه.

وبلغ الأرصدة المدينة للعملاء في نهاية يونيو الماضي 398 مليون جنيه، فيما بلغت مديونيات كبار الموردين نحو 5.9 مليار جنيه، كما أن مستحقات القابضة للصناعات المعدنية 1.51 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، وبلغ إجمالي المصروفات خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 254 مليون جنيه منها 32 مليون جنيه إجمالي الأجور.