انخفاض البطاطس.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كتب- مصراوي:

انخفضت أسعار البطاطس، والخيار، والبصل الابيض، والفلفل الرومي، والملوخية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما ارتفعت أسعار الكوسة، والفلفل الحامي، والليمون، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4 و6.5 جنيه.

البطاطس بين 8 جنيهات و 15 جنيهًا، بانخفاض جنيهين.

البصل الأحمر بين 9 جنيه و 14 جنيهًا.

البصل الأبيض بين 13 و 18 جنيهًا، بانخفاض جنيه.

الكوسة بين 8 جنيهات و11 جنيهًا، بارتفاع جنيه.

الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 جنيهًا و17 جنيهًا، بانخفاض 4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 10 جنيهات و 17 جنيهًا، بارتفاع 4 جنيهات.

الملوخية بين 11 جنيهات، و 15 جنيهًا، بانخفاض جنيه.

الخيار الصوب بين 11 و13 جنيهًا، بارتفاع جنيه.

الخيار البلدي بين 5 و7 جنيهات، بانخفاض 3 جنيهات.

أسعار الفاكهة

عنب رومي أحمر بين 17 و 27 جنيهًا.

جوافة بين 12 و 22 جنيهًا، بارتفاع جنيهين.

بلح سيوي بين 35 و 75 جنيهًا.

برتقال بلدي بين 7 و10 جنيهات.

الليمون البلدي بين 17 و23 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات