كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 26-11-2024 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن استقر سعره بحلول التعاملات المسائية الاثنين.

يذكر أن سعر الذهب استقر أمس الاثنين في مصر، بحلول التعاملات المسائية، عند مستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 26-11-2024، وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4160 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3640 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3120 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2427 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1733 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 129391 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 29120 جنيه.

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.03 % إلى نحو 2661 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بحلول التعاملات المسائية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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