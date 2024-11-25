وزير البترول يتابع أعمال "دراجون أويل" الإماراتية بخليج السويس

كتبت- دينا كرم:

قال كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه تم اليوم استعراض أنشطة شركة دراجون أويل الإماراتية، وخطتها لحفر الآبار وزيادة معدلات الإنتاج في مناطق عملها بخليج السويس باستخدام أحدث التكنولوجيات التي تمتلكها الشركة.

وجاء ذلك خلال لقاءه، مع علي راشد الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل الإماراتية، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالحى الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل الإماراتية، أن أعمال الشركة في مصر جيدة، وأن الشركة لديها تطلعات كبيرة للتوسع فى أنشطتها خلال الفترة القادمة بمصر، خاصة بمنطقة خليج السويس، لافتاً إلى أن دراجوان لديها من الخبرات والتكنولوجيات المتطورة فى مجال تنمية الحقول المُتقادمة وزيادة معدلات الإنتاج منها، وهناك فرص استثمارية جيدة في هذا المجال بمنطقة خليج السويس .

يذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية، وقعت مؤخراً خلال مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2024"، مذكرة تفاهم مع دراجون اويل، للتعاون في مجال استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، في إدارة الخزانات البترولية بمناطق عمل الشركة بخليج السويس، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنتاج البترولي والاستدامة.