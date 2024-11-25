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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الاثنين 25 نوفمبر

03:34 م الإثنين 25 نوفمبر 2024

سعر الذهب

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كتبت- دينا كرم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 4256 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4314 جنيه.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3774 جنيها والجرام عيار 18 إلى نحو 3235 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 30192 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة

سعر الذهب الذهب البورصة المصرية عيار 24 عيار 21
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