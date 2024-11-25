كارت الـ100 لن يكون رصيده 45.. كيف ستطبق زيادة الاتصالات؟



كتب - علاء حجاج:

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات موافقته المبدئية على دراسة زيادة أسعار خدمات الاتصالات، وأكدت مصادر بالجهاز في الوقت ذاته أنه أسعار كروت الشحن لن يتم زيادتها.

وقالت المصادر لمصراوي إن زيادة أسعار كروت الشحن ليست ضمن مقترح زيادة الأسعار الذي يعمل تنظيم الاتصالات على دراسته، وانه لا يتجه لرفع أسعار كروت الشحن.

وبحسب المصادر في تنظيم الاتصالات فان كارت الشحن فئة 100 جنيه يمنح مستخدميه رصيد بقيمة 70 جنيه، وانه لا نية لتقليل هذه القيمة أو زيادة سعر الكارت نفسه.

وبحسب المصادر فإن ما يتم دراسته هو سعر الخدمة نفسها، سواء تعريفة الدقيقة المكالمة الصوتية أو سعر الميجابايت الانترنت الموبايل.

وكان عدد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي قد تداولوا منشورات تفيد زيادة أسعار كروت الشحن بنسبة 15% وهو ما نفته مصادر بتنظيم الاتصالات.