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سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 25-11-2024 مع بداية التعاملات

05:17 ص الإثنين 25 نوفمبر 2024

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كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 25-11-2024 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن تراجع سعره بحلول التعاملات المسائية الأحد.

يذكر أن سعر الذهب تراجع بحلول التعاملات المسائية الأحد، وانخفض الجرام بنحو 5 جنيهات، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 25-11-2024 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4309 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3770 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3232 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2514 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1795 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 134012 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 30160 جنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.74 % إلى نحو 2716 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بنهاية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: اضغط هنا

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