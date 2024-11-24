خبير الاقتصادي يكشف موقف صندوق النقد من المراجعة الرابعة للقرض

كتب- حسن مرسي:

كشف الخبير الاقتصادي مدحت نافع، موقف صندوق النقد الدولي من المراجعة الرابعة للدفعة الأخيرة من القرض، معلقا: كان إيجابيا، بعد الإجراءات التي اتخذتها مصر سواء من توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية وصولا بالإجراءات الضريبية.

وأضاف مدحت نافع خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا يوجد موعدا محددا لتسليم الدفعة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي، منوها أن التغيرات الجيوسياسية تنعكس على الأسعار العالمية للنفط، والتي تنعكس سلبا على معدلات التضخم عالميا والسلع الاستراتيجية.

قناة السويس تأثرت بما يحدث في البحر الأحمر

وقال مدحت نافع إن قناة السويس من الموارد التي تأثرت بما يحدث في البحر الأحمر من هجمات حوثية، الأمر الذي يؤثر بالسلب أيضا على إيرادات الدولة من العملة الصعبة.

وبشأن عملة البيتكوين، اختتم قائلا: العملات الرقمية هي مستقبل سوق العملات دوليا؛ باعتبارها تحولا في الأنظمة المالية الإلكترونية.

ونوه بأن العملات الرقمية تستهلك طاقة كهرباء دولة كاملة مثل الأرجنتين، زيادة على أنها تحتاج سيرفرات تعمل طوال الوقت من خلال معادلات معقدة، مختتما: شعبية البيتكوين مبنية على المضاربة، ففي حالة المكسب يكون المكسب كبير والخسارة تكون أكبر.

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