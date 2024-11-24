سعر الذهب يتراجع بحلول التعاملات المسائية اليوم الأحد

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الذهب بحلول التعاملات المسائية اليوم الأحد، وانخفض الجرام بنحو 5 جنيهات، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا لمصراوي.

أسعار الذهب

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2517 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 3236 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3775 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 4314 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 30200 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.74 % إلى نحو 2716 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بنهاية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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