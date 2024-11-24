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هبوط المؤشر الرئيسي بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد

03:35 م الأحد 24 نوفمبر 2024

البورصة المصرية

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كتبت- دينا كرم:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.77 % إلى مستوى 30397 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.25 %، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.07 %.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 14.84 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 11.29 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 26.14 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.14% إلى مستوى 30631 نقطة، بختام تعاملات جلسة الخميس الماضي.

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