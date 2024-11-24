وزير البترول: نعمل علي ضخ المزيد من الاستثمارات لزيادة إنتاج البترول والغاز

كتبت- دينا كرم:

تصوير: هاني رجب

أكد كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، علي أهمية الجهود الجارية مع شركاء الاستثمار في قطاع البترول والغاز، للعمل علي ضخ المزيد من الاستثمارات لزيادة الإنتاج من البترول والغاز، والكشف عن المزيد من الموارد البترولية بطرق اقتصادية وأقل تكلفة ومستدامة بيئياً، مع اتباع قواعد الحفاظ على السلامة موضحاً أن السلامة والاستدامة البيئية والحد من الانبعاثات الكربونية عوامل رئيسية لنجاح جهود زيادة الإنتاج.

وجاء ذلك خلال المؤتمر السنوي العاشر لمؤسسة Egypt Oil & Gas ، بمشاركة قيادات قطاع البترول ورؤساء وممثلي الشركات العالمية، من شركاء الاستثمار و رؤساء شركات البترول المصرية.

وقال بدوي، أن العمل مستمر علي تنفيذ أولويات العمل البترولي التي تشمل توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية و الغاز، من خلال التركيز على تعظيم البحث والاستكشاف والإنتاج وكفاءة إدارة الخزانات، والاستفادة الكاملة من البنية التحتية لتكرير البترول وإنتاج البتروكيماويات واستخدامها بأفضل وسيلة لتحقيق قيمة مضافة واقصي عائد من موارد البترول والغاز، فضلاً عن استغلال الإمكانيات والخبرات في تطوير قطاع التعدين المصري ورفع مساهمته في الناتج القومي من 1% حاليا الي ما يتراوح بين 5-6% في السنوات المقبلة .

وأضاف بدوي، إن وزارة البترول تعمل كفريق واحد مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة علي تشكيل مزيج الطاقة الأمثل لمصر، لافتاً إلي التزام الحكومة بهدف زيادة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الي 42% بحلول عام 2030 ، مما يتيح الاستفادة من موارد الوقود التقليدي التي تتوفر في التصدير أو صناعات القيمة المضافة.

كما أكد الاهتمام بالمزيد من العمل في مجالات الحفاظ على سلامة العاملين والاستدامة البيئية لمصلحة الأجيال القادمة ، والتوسع في كفاءة استخدام الطاقة في مختلف العمليات .

و شدد بدوي، على اهمية التعاون الإقليمي لتحويل الطموحات الي حقيقة ودعم دور مصر كمركز إقليمي للطاقة، وهو ما تدعم تحقيقه البنية التحتية في مصر والتعاون مع قبرص وشركاؤنا من الشركات العالمية، لاستغلال الاكتشافات الحالية والمستقبلية للغاز في قبرص بواسطة البنية التحتية المصرية لاستغلال الغاز لإعادة التصدير أو كقيمة مضافة للسوق المحلي .

وتابع بدوي، أن قطاع البترول مهتم بخفض تكلفة الإنتاج مما يساعد علي زيادة معدلاته، وهو ما تلعب فيه البوابة المصرية الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG من خلال طرح فرص استثمارية متنوعة، ومناطق عمل جديدة للشركاء، لكي يستفيدوا فيها من البنية التحتية المتوفرة في خفض التكلفة لإنتاج البرميل.

كما أكد الالتزام بسداد مستحقات الشركاء، التي تمثل أحد أهم الأولويات التي تحرص عليها الدولة المصرية للوفاء بالالتزامات وتحفيز الشركاء علي الاستثمار، مؤكدا الالتزام بالشفافية والوضوح .

وأكد علي اهمية الإستفادة من التكنولوجيا والرقمنة في أعمال البحث والاستكشاف، ودورها في تيسير الوصول إلى موارد جديدة للبترول والغاز في المناطق البحرية العميقة التي لم تستغل من قبل، حيث أن الاستثمار في التكنولوجيا والرقمنة يساهم في زيادة القيمة .

ولفت بدوي، ان أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية مبشرة، وأنه تابع ميدانيا أعمال حفر البئر الاستكشافية الجديدة ( خنجر ) لشركة شيفرون العالمية، وأنه بالمزيد من التعاون يمكن الإسراع في العمليات للوصول إلي الهدف النهائي لكشف الموارد .

واوضح بدوي، إن جذب رؤوس الأموال الوطنية للإستثمار في قطاع البترول والغاز، أحد أهم الأولويات التي تعمل عليها الوزارة، والتي أطلقت مبادرة في هذا الصدد في نهاية سبتمبر الماضي حققت نتائجاً إيجابية بجذب استثمارات مصرية للقطاع الخاص في مجال الاستكشاف والإنتاج.