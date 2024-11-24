62 جنيها شهريا.. كل ما تريد معرفته عن إجراءات وشروط توصيل الغاز للمنازل

كتب- أحمد والي:

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، إعادة العمل بنظام تقسيط مساهمة العملاء في المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وذلك بعد إلغائه في يونيو الماضي.

وأكدت الوزارة أن النظام الجديد سيتيح للعملاء سداد تكلفة التوصيل بالتقسيط على مدار سبع سنوات دون مقدم أو فوائد، بحيث تُضاف الأقساط الشهرية إلى فاتورة استهلاك الغاز.

وسيتم تمويل هذا النظام من قبل الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية لدعم شركات التوصيل التابعة للقطاعين العام والخاص.

وأوضحت الوزارة أن أي تعاقدات تمت بعد إلغاء نظام التقسيط في يونيو ستُدرج تلقائيًا ضمن النظام الجديد، داعية الشركات المنفذة إلى الالتزام بالإجراءات المنظمة لضمان استفادة المواطنين من هذه التيسيرات.

ويتناول "مصراوي" في السطور القادمة التفاصيل الكاملة وفقًا لما أعلنته الوزارة عبر موقعها الإلكتروني.

المستندات والأوراق المطلوبة لتوصيل الغاز للمنازل

- عقد الإيجار أو مستندات الملكية (الأصل للاطلاع).

- إيصال كهرباء حديث باسم المشترك.

- صورة بطاقة تحقيق الشخصية أو جواز السفر (الأصل للاطلاع).

- ما يثبت سداد قيمة تكاليف تنفيذ الأعمال.

إجراءات توصيل الغاز لعميل جديد في عقار يعمل بالغاز

- يتقدم العميل بطلب على النموذج المعد لذلك بصالة استقبال العملاء بمقر شركه الغاز في المنطقة التابع لها.

- يتم عمل معاينة عن طريق قسم خدمة العملاء لتحديد العمل المطلوب للعميل وتحديد الرقم الكود في حالة وجود وصلة خارجية للعميل.

- يتم التعاقد مع العميل بعد تقديم جميع المستندات ويقوم بسداد كافة الرسوم المقررة الإنجاز الخدمة تأمين العداد تأمين استهلاك ومقابل التحويل.

- يتم عمل التركيبات الداخلية للعميل بعد قيامه بسداد مقايسة التركيبات. ثم تقوم الشركة بعمل تحويلات للأجهزة الموجودة لدى العميل بعد سداده قيمة المستحقات المطلوبة.

في حالة عدم وجود وصلة تركيبات خارجية

- يتطلب وجود شهادة أو خطاب من الحي التابع له العقار بعدم وجود مخالفات.



- يتم التعاقد مع العميل طبقًا للمستندات المطلوبة، ودفع كافة الرسوم المقررة.

- يتم تنفيذ التركيبات الخارجية والداخلية بعد سداد مقايسة التركيبات.

- تكلفة توصيل الغاز الطبيعي: التكلفة الكلية للعميل بعد دعم الدولة 5200 جنيه أي 62 جنيهًا شهرياً تضاف على الفاتورة الشهرية للغاز وذلك بعد نظام التقسيط الجديد لمدة 7 سنوات

إجراءات توصيل الغاز لعقار جديد في منطقة سبق إمدادها بالغاز

- يتقدم العميل بطلب وفق النموذج المعد لذلك بالإدارة المختصة بمقر شركة الغاز.

- يتم إعداد معاينة على العقار والشقق والأجهزة الموجودة.

- في حالة صلاحية العقار للتوصيل، يتم تسليم العميل خطابًا للحي المختص والمركز المعلومات للحصول على الموافقات اللازمة وسداد تكاليف تصاريح المركز.

- بعد الحصول على التصاريح، يتم تنفيذ خط الخدمة المغذي للعقار.

- يتم تنفيذ التركيبات الخارجية والداخلية لكل شقة وتحويل الأجهزة بعد سداد المستحقات.

- شرط الإشغال: يشترط ألا تقل نسبة الإشغال لسكان العقار عن 85%