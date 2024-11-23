شعبة الاتصالات تكشف حقيقة زيادة أسعار كروت الشحن

كتب- حسن مرسي:

كشف وليد رمضان نائب رئيس شعبة الاتصالات بالغرفة التجارية، حقيقة ما تردد عن زيادة أسعار كروت الشحن فئة 100 جنيه، الي سيمنح رصيدًا بقيمة 45 جنيهًا.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر": "الأرقام اللي طلعت في السوشيال غير حقيقية، كارت شحن الـ 100 جنيه كان وما زال بيعطي 70 جنيه رصيد".

تابع مقدم "الحكاية": "مفيش زيادة تم إقرارها حتى الآن، ولو فيه حاجة هتتغير بالزيادة سيتم الإعلان عنها في حينه".

وأوضح نائب رئيس شعبة الاتصالات بالغرفة التجارية، أن موافقة جهاز تنظيم الاتصالات كانت على إعادة دراسة تسعير خدمات الاتصالات سواء الصوتية أو الإنترنت وهذا القرار لا يعني بالضرورة إقرار الزيادة.