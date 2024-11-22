التفاصيل والأوراق المطلوبة.. عودة تقسيط الغاز الطبيعي للمنازل على 7 سنوات

كتب- أحمد والي:

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عودة نظام تقسيط مساهمة العملاء في المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل دون مقدم أو فوائد، مع سداد الأقساط على مدار 7 سنوات ضمن فاتورة الاستهلاك الشهري. يأتي هذا القرار للتخفيف عن المواطنين، حيث ستتولى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية تمويل المساهمة لشركات التوصيل بالقطاعين العام والخاص

واتخذت الوزارة هذا الإجراء استجابة لشكاوى متعددة بشأن إلغاء النظام، التي وردت عبر بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة، ومن خلال اللقاءات الدورية مع نواب البرلمان. وأبرز تلك الشكاوى تمت مناقشتها في اجتماعات وزير البترول مع نواب البرلمان في 13 نوفمبر 2024، ومع رؤساء اللجان البرلمانية وأعضاء حزب مستقبل وطن في 18 نوفمبر 2024. القرار يعيد نظام التقسيط الذي ألغي في يونيو الماضي، ما يتيح تخفيف الأعباء على المواطنين.

ويرصد "مصراوي" في السطور التالية الأوراق المطلوبة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل:

1- صورتان من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر (بشرط أن تكون سارية).

2- صورتان من عقد التمليك أو الإيجار للوحدة السكنية، على أن تكون مدة عقد الإيجار لا تقل عن 10 سنوات، أو إثبات تاريخ إذا كانت المدة أقل.

3- صورتان من فاتورة كهرباء أو مياه حديثة (بمدة لا تقل عن 5 أشهر)، أو فاتورة شحن لعداد كارت، أو فاتورة هاتف أرضي تحتوي على استهلاك محلي للشقة ذاتها، مع إحضار الأصل للتأكيد.