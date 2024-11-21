62 جنيها شهريًا.. متحدث البترول يكشف تفاصيل عودة نظام تقسيط توصيل الغاز للمنازل

كتب- حسن مرسي:

كشف المهندس معتز عاطف وكيل وزارة البترول والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، تفاصيل عودة نظام تقسيط توصيل الغاز للمنازل

وأضاف "عاطف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، عبر فضائية "mbc مصر"، أن التكلفة الإجمالية لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل تصل إلى 16 ألف جنيه وما يتحمله المواطن 5200 جنيه والباقي تتحمله الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.

ونوه متحدث البترول، أن قيمة 5200 جنيه سيتم تقسيطها كاملة بدون مقدم على مدار 7 سنوات بواقع 62 جنيه شهريًا، مشيرًا إلى أنه تم مخاطبة جميع شركات الغاز بالقرار وسيتم تطبيقه بصورة فورية.

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