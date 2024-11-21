متى ستصرف مصر شريحة قرض صندوق النقد المقبلة؟

كتب- حسن مرسي:

قال الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، إن لجنة صندوق النقد الدولي أنهت مهمتها في مصر اليوم.

وأضاف بدرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، عبر فضائية "mbc مصر"، أن الفريق استحسن عددًا من الإجراءات التي قامت بها مصر في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن اللجنة تعطي تلميحات ولا تصدر قرارات.

وتابع: "خلال أسبوعين تقوم بالتشاور وعرض تقريرها على مع مجلس إدارة الصندوق لاتخاذ قرار بمنح مصر الشريحة الجديدة ضمن برنامج التمويل".

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن العامل الزمني عنصر مؤثر في تطبيق إجراءات صندوق النقد الدولي بالنسبة للشارع المصري، وإذا تقبل الشارع المصري تحريك سعر الطاقة كل 3 شهور فلن يتحمل المستثمر هذا الأمر.

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