حقيقة زيادة أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت المتداولة

كتب - علاء حجاج:

أكدت مصادر حكومية بقطاع الاتصالات، أنه لم يتم زيادة أسعار كروت الشحن أو باقات الاتصالات لشركات المحمول.

قالت المصادر لمصراوي، إن أسعار كروت الشحن كما هي ولم يتم زيادتها.

وحثت المصادر بتقديم شكوى رسمية لتنظيم الاتصالات ضد أي مخالفة تخص بيع كروت الشحن بأسعار مخالفة للأسعار الرسمية.

أكدت المصادر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اعلن موافقته مبدئياً لدراسة طلب شركات المحمول بتحريك أسعار خدمات الاتصالات، إلا أنه لم يقر زيادتها أو ينتهي من الدراسة بعد.

وكانت شركات المحمول قد طلبت من تنظيم الاتصالات تحريك أسعار خدمات الاتصالات بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل بعد رفع أسعار المحروقات والكهرباء الأمر الذي أثر على هامش ربحهم بحسب زعمهم.

وتداول عدد من مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك منشورات تفيد بزيادة أسعار كروت الشحن وهو ما نفته المصادر الحكومية.