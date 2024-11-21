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مشتريات محلية وأجنبية تصعد بمؤشرات البورصة بآخر جلسات الأسبوع

04:10 م الخميس 21 نوفمبر 2024

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة0.14% إلى مستوى 30631 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.68% وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.55%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 28.02 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 70.1 مليون جنيه، وبينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 98.13 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 تراجع بنسبة 0.33 % إلى مستوى 30587 نقطة، بختام تعاملات جلسة أمس الأربعاء.

البورصة المصرية مؤشر EGX100 مؤشرات البورصة
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