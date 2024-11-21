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جمعية رجال أعمال إسكندرية تبحث مع مفوض الشؤون التجارية والاقتصادية بسفارة اليونان تعزيز التعاون

02:06 م الخميس 21 نوفمبر 2024

جانب من الاجتماع

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كتبت- أمنية عاصم:

بحثت جمعية رجال أعمال إسكندرية مع إيفانجيلوس دايريتسيس، وزير مفوض للشؤون التجارية والاقتصادية لسفارة اليونان، تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وفق بيان للجميعة اليوم.


وأكد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، ضرورة تنظيم لقاءات ثُنائية بين مُجتمعي الأعمال في مصر واليونان، مشيرًا إلى أن اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي توفر فرصًا واسعة للتبادل التجاري وتعزز تدفُق الاستثمارات بين البلدين

وتابع هنو، إن هناك تركيز خاص من الجمعية على الأنشطة المُجتمعية عبر التدريب والتوظيف، إضافةٍ إلى تقديم الدعم المالي للمشروعات الصغيرة ومتوسطة الصِغر، بما يسهَّم في دعم المؤسسات الصغيرة وينعكس هذا بدوره على الشركات الكُبرى مُحققًا نموًا اقتصاديًا.

وأوضح، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، الدور التجاري والاقتصادي للإسكندرية لكوّنها منصة للصناعات وتكنولوجيا المعلومات، وهذا ما جذب الدول الاسكندنافية لتُقْبِل على استهلاك المنتجات التقنية المُصنّعة في مصر، وأشاد بالتعاون عن بُعد في المجال التقني.

وأشار هنو، إلى ما تشهده محافظة الإسكندرية من تنمية للقطاع السياحي من خلال تطوير المواقع الأثرية، وتنظيم الأنشطة الثقافية التي جمعت بين اليونان ومكتبة الإسكندرية مؤخرًا.




سفارة اليونان جمعية رجال أعمال إسكندرية إيفانجيلوس دايريتسيس
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