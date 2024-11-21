ارتفاع إيرادات القلعة بـ 64% خلال الربع الثاني من العام الجاري

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت القلعة للاستثمارات المالية عن ارتفاع الإيرادات بمعدل سنوي 64% لتبلغ 38.2 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2024.

ووفق البيان المرسل من الشركة اليوم، سجلت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بقيمة 5.6 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 43%، وذلك باستبعاد نتائج الشركة المصرية للتكرير.

من جانب آخر سجلت القلعة صافي خسائر بقيمة 1.4 مليار جنيه خلال الربع الثاني من 2024 بزيادة سنوية 255% نتيجة ارتفاع التكاليف غير التشغيلية متضمنة تكاليف عملية إعادة تقييم أسهم Allied Corp وطاقة عربية والتكاليف القانونية المرتبطة بإعادة هيكلة وتسوية الديون المستحقة للبنوك، غير أن جميع الشركات التابعة للقلعة سجلت صافي أرباح الربع الثاني من عام 2024 باستثناء أسيك القابضة واسكوم.

وأشار البيان إلى أن الشركة المصرية لتكرير تواصل عملياتها بكفاءة تتجاوز معدلات الطاقة الإنتاجية المقدرة غير أن هامش ربح التكرير لا يزال متأثر بالدورة الاقتصادية.

وارتفع صافي الربح للشركة المصرية للتكرير بنسبة سنوية 42% إلى 558 مليون جنيه خلال الربع الثاني من 2024 مدفوعًا بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.

وسجلت مزارع دينا صافي ربح بقيمة 111.8 مليون جنيه خلال الربع الثاني من 2024 وهو نمو سنوي بمعدل 116% بفضل تحسن كفاءة العمليات بمزارع دينا بالإضافة إلى مردود الإعادة الدورية لتقييم القطيع فضلاً عن تحسن هوامش مجمل الربح للشركة الاستثمارية لمنتجات الألبان خلال نفس الفترة.