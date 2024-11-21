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صندوق النقد: التوقعات الاقتصادية للمنطقة ومصر لا تزال صعبة بسبب التوترات الجيوسياسية

01:50 م الخميس 21 نوفمبر 2024

صندوق النقد الدولي

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كتبت- منال المصري:

قال صندوق النقد الدولي إن التوقعات الاقتصادية للمنطقة، بما في ذلك مصر، لا تزال صعبة، مع استمرار التوترات الجيوسياسية المتعددة في المنطقة.

وأوضح في بيان لها اليوم حول اختتام بعثة صندوق النقد لمصر أن الآثار غير المباشرة الناجمة عن الصراعات في غزة وإسرائيل واضطرابات التجارة في البحر الأحمر لا تزال تؤثر سلبا على المعنويات.

وأشار الصندوق إلى أن التوترات الجيوسياسية تسببت في انخفاضات كبيرة تصل إلى 70% في إيرادات قناة السويس، التي تعد مصدرا هاما للعملة الأجنبية لمصر.

بالإضافة إلى ذلك، فإن العدد المتزايد من اللاجئين يزيد من الضغوط المالية على الخدمات العامة، وخاصة الصحة والتعليم.

واختتمت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار التي جرت من 6 إلى 20 نوفمبر الجاري بالقاهرة.

صندوق النقد الدولي غزة إسرائيل
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