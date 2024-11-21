وزير البترول يبحث مع غرفة التجارة الأمريكية تعزيز الاستثمار في قطاع التعدين

كتبت- دينا كرم:

بحث كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية مع وفدا من لجنة التعدين بغرفة التجارة الأمريكية بمصر سبل تهيئة وتوفير مناخ جاذب لدخول القطاع الخاص فى مشروعات التعدين والصناعات التكميلية التى تقوم على الثروات التعدينية.

واضاف بدوي، في بيان للوزارة اليوم أنه تم ايضاً بحث كيفية الاستفادة من برامج التدريب واستغلال القدرات فى هذا القطاع الذى يتمتع بفرص استثمارية واعدة تحتاج إلى تكاتف الجميع لتحقيق المصالح المشتركة.

وضم وفد الغرفة الأمريكية الدكتور محمد زاهر رئيس شركة رييل مايننج سيرفيس، وشريف بركات مدير شركة أتون ريسورسيز، ومصطفى الجبلى المدير التنفيذى لشركة أسمدة أبو زعبل، وأحمد على وفيق رئيس شركة ساينت جوباين جلاس، وسيلفيا ميناسا المديرة التنفيذية للغرفة بالقاهرة.

واستعرض وفد الغرفة الأمريكية دور التعدين فى تشجيع الاستثمارات فى قطاع التعدين فى مصر، وليس فقط فى الذهب وانما مختلف المعادن، حيث هناك تعاون مع شركات التعدين الكبيرة، من اجل الإستثمار فى هذا القطاع الواعد.

واوضح الوفد ان مصر لديها إمكانيات كبيرة في أانشطة البحث والتنقيب عن الذهب والمعادن وان هناك فرص كبيرة للنمو ورغبة في التوسع فى الانشطة التعدينية، خاصة أن مصر غنية بالفوسفات مما يتيح فرص لإقامة مشروعات تقوم عليه لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية.