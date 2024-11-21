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ارتفاع أسعار 6 عملات عربية أمام الجنيه اليوم الخميس

10:30 ص الخميس 21 نوفمبر 2024

العملات العربية والأجنبية

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية الأوسع انتشارًا في التعاملات بين المصريين خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات

سعر الدينار الكويتى: 160.73 جنيه للشراء بزيادة 57 قرشًا، و161.45 جنيه للبيع بزيادة 42 قرشًا.

سعر الريال السعودي: 13.19 جنيه للشراء بزيادة 5 قروش، و13.26 جنيها للبيع بزيادة 6 قروش.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.50 جنيه للشراء، و13.54 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 130.36 جنيه للشراء بزيادة 52 قرشًا، و132.03 جنيه للبيع، بزيادة 57 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.60 جنيه للشراء بزيادة 5 قروش و13.64 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش.

سعر الدينار الأردنى: 69.24 جنيه للشراء بزيادة 28 قرشًا، و70.20 جنيه للبيع بزيادة 38 قرشًا.

عملات عربية الدينار الكويتى الريال السعودي الدرهم الإماراتي الدينار البحرينى
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