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ارتفاع أسعار الحديد الاستثماري في الأسواق اليوم الخميس ( موقع رسمي)

10:04 ص الخميس 21 نوفمبر 2024

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الحديد الاستثماري في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.


ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38585.63 جنيه، بزيادة 74.61 جنيه.


سعر طن حديد عز: 39840.56 جنيه، بتراجع 317.64 جنيه.


سعر طن الأسمنت الرمادي: 2887.07 جنيه، بتراجع 54.96 جنيه.

أسعار الحديد حديد عز أسعار الحديد الاستثماري
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