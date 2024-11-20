الحاصلات الزراعية: حركة السوق لم تؤشر بحدوث زيادة في أسعار العدس والحمص مع دخول الشتاء

كتبت- دينا كرم:

قال عبور فرج العطار، نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، لـ"مصراوي"، إن أسعار العدس والحمص لم تشهد أي زيادات في الأسعار حتى الآن تزامنا مع دخول فصل الشتاء.

وأضاف العطار أن سعر العدس الأصفر مستقرا منذ تسعة أشهر، مرجعًا ذلك إلى انتظام توريد الشحنات إلى الأسواق دون وجود أي مشكلات في الأرصدة المتاحة.

وأشار العطار إلى أن أسعار العدس تصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 52 إلى 58 جنيها.

وأوضح أن الأسعار كانت قد شهدت ارتفاعًا في نهاية 2023 وبداية 2024، لكنها تراجعت لاحقًا واستقرت منذ ذلك الحين، لتصبح أسعارها مستقرة منذ تسعة أشهر.

وأكد العطار، على أن الحمص خضع لنفس التغيرات التي مر بها العدس خلال الفترة الماضية، حيث ارتفعت الأسعار نسبيًا ثم انخفضت واستقرت لاحقًا.

وأضاف العطار أن حركة السوق لم تتأثر حتى الآن بزيادة الطلب المعتادة على العدس والحمص في فصل الشتاء، موضحًا أن الركود النسبي في السوق يسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار، حيث لم تؤد زيادة الإقبال إلى أي ضغوط تؤثر على الأسعار بشكل كبير.

وأشار العطار إلى أن السوق يسير بشكل جيد حاليًا، مع استمرار حالة التوازن بين العرض والطلب، مما ينعكس إيجابيًا على استقرار الأسعار.







