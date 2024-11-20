وزير البترول يبحث مع شركة "آي بي آر" زيادة الإنتاج بالصحراء الغربية وخليج السويس

كتبت- دينا كرم:

التقى المهندس كريم بدوى مع وفد شركة "آي بى آر"، برئاسة الدكتور محمود دبوس رئيس الشركة ، لبحث موقف أعمال الشركة وأنشطتها في مناطق امتيازها بالصحراء الغربية وخليج السويس وخططها لزيادة معدلات إنتاج البترول والغاز وتطوير الحقول المتقادمة .

وأوضح المهندس كريم بدوى في بيان للوزارة اليوم، أنه تم بحث سبل توسع الشركة في أنشطة البحث والاستكشاف من خلال المناقصة العالمية التي تم طرحها هذا العام ، والتي تشمل ١٢ منطقة جديدة بالبحر المتوسط ودلتا النيل،

بالإضافة إلى بحث سبل استفادة الشركة من مجموعة الفرص الاستثمارية الإضافية التي تم الإعلان عنها في مجال البحث والاستكشاف وتطوير الحقول في المناطق المفتوحة من خلال بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج، وفق الوزير.