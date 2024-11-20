انخفاض الكابوريا .. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور الأربعاء

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الكابوريا والجمبري، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 70 و76 جنيهًا.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 70 و 110 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 190 و 290 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و135 جنيهًا، بتراجع 40 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 170 و310 جنيهًا، بتراجع 20 جنيهًا.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 90 و110 جنيهات.











