خبير اقتصادي يكشف دلالات رفع التصنيف الائتماني لمصر للمرة الأولى منذ 2019

كتبت- داليا الظنيني:

علق الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، على رفع وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر للمرة الأولى منذ عام 2019، واصفا أنها خطوة تمثل دفعة جديدة للاقتصاد المصري.

وقال عبدالمنعم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، ببرنامج "صالة التحرير"، والمذاع على" قناة صدى البلد"، إن رفع تصنيف مصر من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، سيعمل على تقليل سعر الفائدة على الأذونات والسندات الخاصة بالدولة، وهذا مؤشر جيد".

وأكمل: "فيتش توقعت حجم الاستثمار في الاقتصاد المصري للعام المالي الحالي سيصل إلى 16 مليار دولار، بالإضافة إلى وجود تدافقات مالية استثمارية بصورة أعلى خلال الفترة المقبلة".

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد تدفقات خارجية بعد تقرير وكالة فيتش، مؤكدًا أن فكرة التعويم الجديدة للجنيه المصري لن تحدث خلال الفترة المقبلة بسبب وجود وفرة في العملة الصعبة، وسعر الصرف يشهد استقرارا في الجهاز المصرفي خلال الآونة الحالية.

وأكمل: "ما يحدث الآن في سعر الدولار من ارتفاعات بسيطة بسبب وجود مرونة اقتصادية لسعر الصرف فقد يرتفع ويتراجع ولكن لن يكون هناك تعويم جديد للجنيه خلال الفترة المقبلة".