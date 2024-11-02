تتضمن السعودية.. 16.5 مليار دولار متوسط الاستثمار الأجنبي المتوقع لمصر في عامين

كتبت- منال المصري:

توقعت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، أن يبلغ متوسط ​​الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 16.5 مليار دولار على مدار السنة المالية المنتهية في يونيو 2025 والسنة المالية 2026، مع استثمارات جديدة من السعودية، وفي رأس الحكمة.

كان الصندوق السيادي السعودي أعلن أنه يستهدف ضخ 5 مليارات دولار للاستثمار في مصر.

كانت مصر تسلمت 35 مليار دولار من مشروع تطوير رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات على 3 دفعات من فبراير إلى مايو الماضي.

رفعت فيتش أمس التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى B بدعم تدفقات موارد النقد الأجنبي وتنفيذ الإجراءات الإصلاحية أهما مرونة سعر الصرف.

وأوضحت فيتش في تقرير لها حول مصر، أن تساعد الاستثمارات المباشرة المتوقعة في سد عجز الحساب الجاري، الذي اتسع بمقدار 4.2% في السنة المالية 2024 إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

ورجحت أن يتقلص العجز بالحساب الجاري إلى 5.2% في السنة المالية 2025 و4% في السنة المالية 2026، مقيدًا فقط بالتعافي الجزئي لإنتاج الغاز، وانخفاض عائدات قناة السويس.

وتتوقع وكالة فيتش أن يكفي احتياطيات النقد الأجنبي لمصر 4.4 شهرًا من المدفوعات الخارجية الحالية في نهاية السنة المالية 2026، من 5 أشهر في نهاية السنة المالية 2024، وهو ما يزال أعلى من متوسط ​​"B" البالغ 3.8 شهرًا.

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بأكثر من 11 مليار دولار ليسجل مستوى قياسي 46.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.