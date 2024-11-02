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عجز الموازنة يتراجع 2.12% من الناتج المحلي الإجمالي بالربع الأول من 2024 -2025

03:24 م السبت 02 نوفمبر 2024

وزارة المالية

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كتبت- منال المصري

تراجع العجز الكلي في الموازنة إلى 2.12% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2024-2025 (يوليو إلى سبتمبر) مقارنة بـ3.26% بنفس الفترة من العام السابق، بفضل زيادة الايرادات.

وأظهرت بيانات التقرير الشهري لوزارة المالية زيادة الفائض الأولي 0.53% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بـ 0.15% بنفس الفترة من العام الماضي.

وتستهدف مصر في موازنة العام الحالي عجزا بنسبة 7.3% بنهاية يونيو المقبل بعد أن تراجع إجمالي العجز خلال العام المالي الماضي إلى 3.6% بفضل تدفقات رأس الحكمة.

وإجمالي الإيرادات في الموازنة العامة ارتفع 40.2% خلال أول 3 أشهر من العام المالي 2024-2025 (يوليو إلى سبتمبر) مسجلا نحو 470.1 مليار جنيه بزيادة بنحو 135 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

وزارة المالية عجز الموازنة الموازنة العامة
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