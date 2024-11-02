40.2% زيادة في إجمالي الإيرادات بالموازنة خلال 3 أشهر

كتبت- منال المصري:

ارتفع إجمالي الإيرادات في الموازنة العامة لمصر 40.2% خلال أول 3 أشهر من العام المالي 2024-2025 (يوليو إلى سبتمبر) مسجلا نحو 470.1 مليار جنيه بزيادة بنحو 135 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

وأرجعت وزارة المالية في تقريرها الشهري نمو الإيرادات إلى الارتفاع الملحوظ في الإيرادات الضريبية في ضوء تعافي النشاط الاقتصادي وحل ازمة النقد الأجنبي.

بالإضافة إلى مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة وتوسيع القاعدة الضريبية، وفق تقرير الوزارة.

وارتفعت الإيرادات الضريبية 45% إلى نحو 413.28 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 285 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق.