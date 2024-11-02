زيادة المصروفات في الموازنة العامة 4.6% في الربع الأول.. والمالية توضح السبب

كتبت- منال المصري:

زادت إجمالي المصروفات في الموازنة العامة لمصر بشكل طفيف 4.6% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (يوليو إلى سبتمبر) مقارةنة بنفس الفترة من العام السابق.

وبحسب التقرير الشهري الصادر لوزارة المالية اليوم زادت إجمالي المصروفات بالموازنة إلى 827.75 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل نحو 790.9 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق.

ما السبب؟

وأرجعت وزارة المالية المصرية في تقريرها الشهري هذه الزيادة الطفيفة إلى جهود ضبط الإنفاق العام خلال الفترة المقارنة من خلال تحسين إدارة الدين بتوزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية.

بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية، بجانب جهود خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري للعام المالى الحالي، وفق ما ذكرته المالية.