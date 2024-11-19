شعبة المحمول: زيادة أسعار كروت الشحن وباقات الموبايل والإنترنت باتت مؤكدة

كتبت -داليا الظنيني:

أكد محمد طلعت رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، أن زيادة أسعار كروت الشحن وباقات الموبايل والإنترنت باتت مؤكدة، بعدما

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن موافقته المبدئية لزيادة أسعار خدمات الاتصالات.

زيادة أسعار الاتصالات في مصر: حقيقة أم شائعة؟

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «تحت الشمس» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد سالم، عبر شاشة «الشمس»، مساء الثلاثاء، من المتوقع أن تبدأ الزيادة بنسبة 15% بداية من العام المقبل.

وأرجع رئيس شعبة الاتصالات سبب الزيادة المتوقعة في أسعار الاتصالات إلى ارتفاع تكاليف التشغيل للشركات، خاصة مع استخدامها للوقود في محطاتها.

ونوه بأن شركات الاتصالات تقدمت للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مسببات طلب رفع الأسعار، وأبدى الرئيس التنفيذي للجهاز، أمس الإثنين، موافقة الجهاز مبدئيا على زيادة أسعار خدمات الاتصالات في مصر، بما في ذلك مكالمات الهاتف وخدمات الإنترنت لشركات المحمول الأربع العاملة في مصر.



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