هواوي تتعاون مع الكهرباء لاستخدام للذكاء الاصطناعي في ضبط الاستهلاك غير الشرعي

كتب - علاء حجاج:

قال المهندس مدحت محمود، رئيس قطاع التحول الرقمي والخدمات العامة بشركة هواوي شمال أفريقيا، إن الشركة حريصة على إدخال التقنيات الحديثة إلى السوق المصري بما يتماشى مع احتياجات السوق والمتطلبات التكنولوجية المستقبلية.

جاء ذلك اثناء جلسة نقاشية على هامش معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (Cairo ICT 2024).

وكشف عن تعاون هواوي مع شركة الكهرباء على مشاريع مبتكرة لتحليل استهلاك الطاقة غير المعتاد، حيث تعمل الكابلات الضوئية بالتكامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق تقدم ملموس في هذا المجال، الأمر الذي يساعد ضبط الاستهلاك غير الشرعي للكهرباء.

أضاف أن الشركة تركز على الاستخدامات التقنية من عدة جوانب اقتصادية واجتماعية وبيئية، وذلك من خلال التعاون مع المؤسسات المالية التي تعتمد على مراكز البيانات الضخمة القادرة على معالجة المعلومات بسرعة وأمان.

أوضح أن الشركة تركز بشكل خاص على القطاعات الحيوية مثل الصحة، التعليم، والنقل، بالإضافة إلى الاستثمار في الطاقة المتجددة، مع دمج الذكاء الاصطناعي.

أكد محمود على تركيز هواوي على تنمية العنصر البشري، من خلال تدريب الكوادر الوطنية على استخدام التقنيات الحديثة. حيث تتيح الشركة أكثر من 10 برامج وأكثر من 100 أكاديمية بالتعاون مع الجهات الحكومية والجامعات، لتخريج دفعات مؤهلة للتعامل مع التكنولوجيا المتقدمة ومتطلبات سوق العمل في المنطقة.

قال إن شبكات الجيل الخامس تمثل نقلة نوعية في قطاع الاتصالات وسيكون لها تأثير كبير في عدة قطاعات منها الصحة والتعليم والصناعة والنقل.