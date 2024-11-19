وزير البترول: ارتفاع إنتاجنا من الغاز والبترول خلال الربع الثالث من العام

كتب- أحمد والي:

قال كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن استراتيجية الوزارة هي التعامل مع التحديات وتسريع خطط التنمية والإنتاج والاستكشاف تحقق نتائج إيجابية.

وكشف بدوي، عن ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي والبترول خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر بمقدار 200 مليون قدم مكعب من الغاز و39 ألف برميل من النفط الخام يوميًا.

جاء ذلك خلال كلمته في لقاء نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، برئاسة المهندس طارق توفيق، وبحضور قيادات قطاع البترول وعدد من مسؤولي الشركات العالمية.

وأوضح الوزير، أن الوزارة تبذل جهودًا لتهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية، من خلال سداد مستحقات الشركاء الأجانب بانتظام، وإطلاق حزم تحفيزية لتعزيز الإنتاج، وتطبيق سياسات تدعم الاستثمار عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج. كما أشار إلى أن الجهود شملت تصحيح منظومة التسعير وخفض تكلفة الإنتاج باستخدام البنية التحتية المتاحة.

وأضاف الوزير أنه سيتم انطلاق أنشطة حفر الآبار من جديد خلال الشهر المقبل في حقل غاز ظهر لإضافة بئرين جديدين بإنتاج 220 مليون قدم مكعب غاز يومياً، وتسريع عمليات إنتاج الغاز من المرحلة الثانية من حقل ريفين بالبحر المتوسط في يناير المقبل بالتعاون مع شركة "بريتش بتروليوم BP" من خلال ضخ استثمارات إضافية، وانتهاء شركة شل العالمية بوضع بئرين جديدين على خريطة إنتاج الغاز الطبيعي من البحر المتوسط في غرب الدلتا العميق والاستعداد لإضافة بئر ثالثة الشهر المقبل.

وأضاف، أنه تم الدفع بعدد من الحفارات في حقول إنتاج شركة عجيبة للبترول في الصحراء الغربية لتسريع العمل، هذا بخلاف التعاون مع شركة أباتشي العالمية لتطبيق إجراءات تحفيزية لزيادة إنتاج الغاز تدريجياً بالصحراء الغربية.

وأشار الوزير، إلى أن الوزارة تعمل على زيادة استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 42% في توليد الكهرباء بحلول 2030، بهدف توفير الغاز لاستخدامه في الصناعات ذات القيمة المضافة، مع التركيز على كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات.

وأكد الوزير أن مصر تعزز دورها كمركز إقليمي للطاقة من خلال موقعها الجغرافي المتميز، وشراكاتها مع دول شرق المتوسط مثل قبرص، واستغلال بنيتها التحتية القوية.

واستعرض الوزير ملامح استراتيجية الوزارة لعام 2025، التي تشمل تسريع الإنتاج والاستكشاف، تطوير مصفاة ميدور، توسيع توصيل الغاز للمنازل، ودعم استخدام الغاز الطبيعي في السيارات.

من جانبه، أشاد المهندس طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية، بالتغييرات الإيجابية في الحكومة الجديدة، مؤكدًا أهمية مواصلة الخطوات الداعمة للاستثمار والنمو الاقتصادي.