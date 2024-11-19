أسعار النفط تتراجع عالميًا رغم تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا

كتب- أحمد والي:

انخفضت أسعار النفط العالمية اليوم الثلاثاء، مدفوعة باستئناف الإنتاج الجزئي في حقل يوهان سفردروب النرويجي، أكبر الحقول النفطية في غرب أوروبا، بعد انقطاع التيار الكهربائي. ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه الأسواق متأثرة بتصاعد حدة الحرب الروسية الأوكرانية، وفقًا لوكالة رويترز.

أسعار النفط

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 18 سنتًا، أو 0.25%، لتسجل 73.12 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 1 ظهرًا بتوقيت غرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 30 سنتًا، أو 0.43%، لتصل إلى 68.86 دولارًا للبرميل.

العوامل المؤثرة

قال "جيوفاني ستاونوفو"، المحلل لدى يو بي إس، إن استئناف الإنتاج في حقل سفردروب كان أحد المحركات الرئيسية لتراجع الأسعار، إلى جانب تأثير قوة الدولار الأمريكي، الذي سجل ارتفاعًا اليوم ليقترب من أعلى مستوياته خلال العام، مما يجعل النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الطاقة في كازاخستان عن تخفيض إنتاج النفط في حقل تينجيز، أكبر حقولها، بنسبة تتراوح بين 28% و30% بسبب أعمال صيانة يُتوقع اكتمالها بحلول السبت المقبل.

تطورات الحرب وتأثيراتها

في تطور سياسي بارز، سمحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية لضرب أهداف داخل روسيا. وقد أثار هذا القرار غضب الكرملين، الذي وصفه بـ"المتهور" محذرًا من تصعيد خطير قد يؤدي إلى مواجهة مباشرة مع حلف شمال الأطلسي.

وأشار "توشيتاكا تزاوا"، المحلل في فوجيتومي للأوراق المالية، إلى أن المستثمرين يتسمون بالحذر نتيجة تقييمهم لتأثيرات التصعيد الروسي-الأوكراني على الأسواق.

توقعات السوق

في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية واستئناف الإنتاج من بعض الحقول الكبرى، تبقى الأسواق في حالة ترقب لتطورات الوضع السياسي والاقتصادي، مع تأثير قوي لعوامل مثل تغيرات العملة العالمية وسياسات الطاقة.