هبوط جماعي بمؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم الثلاثاء

كتبت- أمنية عاصم:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.57% إلى مستوى 30688 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.25% وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.30%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 1.63 مليار مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 41.2 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 1.56 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 هبط بنسبة 1.24% إلى مستوى 30864 نقطة، بختام تعاملات جلسة أمس الاثنين.