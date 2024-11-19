المواد الغذائية: البيض المحلي يتراجع 45 جنيها في الطبق بعد استيراد التركي

كتبت- دينا خالد:

قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس، إن أسعار البيض المحلي شهدت انخفاضا ملحوظا في الأسواق، حيث تراجع سعر طبق البيض المحلي إلى 155 جنيها اليوم، بعد أن كان قد سجل -في وقت سابق- 200 جنيه للطبق.

وأوضح المنوفي، أن هذا الانخفاض جاء نتيجة لتدخل الحكومة في استيراد كميات كبيرة من البيض التركي، بلغ إجماليها مليون طبق، مما أسهم في ضخ كميات كبيرة من البيض في الأسواق المحلية، وبالتالي، ساعد على تهدئة الأسعار.

وأضاف المنوفي، أنه تم طرح البيض التركي في الأسواق بسعر 150 جنيها للطبق، وهو ما أسهم في تقليص الفجوة السعرية بين البيض المحلي والبيض المستورد، وجعل سعر البيض المحلي يقترب من نظيره التركي.

وتابع المنوفي، أن استيراد البيض التركي يعد خطوة مهمة في ظل الأزمة التي تعرض لها السوق المحلي نتيجة لزيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية، فضلا عن الأثر السلبي للتغيرات المناخية على الإنتاج المحلي.