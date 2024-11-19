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بدء الطرح الخاص لأسهم المصرف المتحد غدا والاكتتاب العام الأربعاء المقبل

11:47 ص الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

بنك المصرف المتحد

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كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت إدارة البورصة المصرية بدء اكتتاب للطرح الخاص لأسهم المصرف المتحد اعتبارا من غد الأربعاء الموافق 20 من نوفمبر الجاري ولمدة 5 أيام حتى 25 نوفمبر.

فيما حددت البورصة موعد بدء الطرح العام لأسهم المصرف المتحد من يوم الأربعاء المقبل الموافق 27 من نوفمبر الجاري إلى يوم 3 من ديسمبر المقبل.

ويطرح المصرف المتحد 330 مليون سهم بنسبة 30% من أسهم رأسمال الشركة المصدرة ( قابلة للزيادة)، بسعر حده الأقصى 15.60 جنيه للسهم على شريحتين عام وخاص، وفق البيان.

وتمثل الشريحة الأولى للطرح الخاص عدد 313.5 مليون سهم تمثل نسبة 95 % من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل نسبة 28.5 % من إجمالي أسهم الشركة المصدر.

وتمثل الشريحة الثانية الطرح العام عدد 16.5 مليون سهم بما تعادل نسبة 5% من عدد الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل 1.5 % من إجمالي أسهم الشركة المصدرة.

والمصرف المتحد يعد واحدا من 32 شركة ضمن قائمة برنامج الطروحات التي تستهدف الحكومة التخارج من حصص لها لصالح القطاع الخاص.

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