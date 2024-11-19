برئاسة خالد سري.. عمومية مصر للمقاصة تعتمد تشكيل مجلس الإدارة الجديد

كتبت- أمنية عاصم:

قررت عمومية شركة مصر للمقاصة في جمعيتها العادية اعتماد تشكيل مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات 2024-2027 ، وذلك بعد اكتمال نصاب المجلس القانوني وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 136 لسنة 2024 بتولي الأستاذ الدكتور خالد سري صيام لمنصب رئيس مجلس إدارة الشركة والمهندس هشام مبروك عضواً منتدباً.

ووفق البيان، يضم المجلس كل من أحمد عبد الرحمن الشيخ ممثلاً للبورصة المصرية وعضوية كلاً من محمد فاروق مسعود ومصطفى إبراهيم حسين ممثلا شركات السمسرة في الأوراق المالية ومحمد على محمود ليحة وعمرو مصطفى علي مصطفى عن الجهات التي تزاول نشاط أمناء الحفظ وإبراهيم سرحان ممثلاً للشركات المقيد أسهمها بالايداع المركزي بالإضافة إلى كل من علا موسى المندوه وسالي رفعت السيد وأشرف محمد بهي الدين كأعضاء مستقلين من ذوي الخبرة.

وانعقدت الجمعية العمومية لشركة مصر للمقاصة - أمس الإثنين - الموافق 18-11-2024 حيث بدأت فعاليتها بالإعلان عن صحة الانعقاد واكتمال النصاب القانوني للجمعية بنسبة حضور تخطت 30%.

وتعد شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي هي الشركة المسئولة عن عمليات التسوية والمقاصة للأوراق المالية كونها تمثل بنك الإيداع والحفظ المركزي لها علاوة على تنفيذ العمليات المقررة على تلك الأوراق المالية نيابة عن الجهات المصدرة كما أنها الشركة المنوطة بإنشاء نظام القيد المركزي وفقأ لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي رقم 93 لسنة 2000.