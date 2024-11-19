لماذا وافق تنظيم الاتصالات مبدئيا على دراسة زيادة أسعار الاتصالات؟

كتب- علاء حجاج:



وافق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مبدئيا على دراسة طلب شركات المحمول بزيادة أسعار خدماتها، بحسب ما أعلنه المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز.

ويعمل تنظيم الاتصالات على دراسة طلب شركات المحمول حالياً والتفاصيل الخاصة بـ المقترح من حيث نسب الزيادة وآليات تطبيقها وكذلك أسعار الباقات الجديدة تمهيداً لإقرارها.

وبرر شمروخ زيادة أسعار خدمات الاتصالات المرتقبة بارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات المحمول.

قال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز يدرس حاليًا التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة الجديدة في أسعار خدمات الاتصالات في مصر، وبشكل يراعي مصلحة المستهلكين.

من جانبها أرجعت مصادر بقطاع المحمول طلبها بزيادة أسعار خدمات الاتصالات إلى زيادة التحديات الاقتصادية التي تواجه الشركات، الأمر الذي تسبب في تقلص أرباحها بحسب زعمهم.

وشددت المصادر على زيادة التحديات التي تواجه مشغلي خدمات المحمول من ارتفاع التضخم وزيادة تكاليف التشغيل بسبب زيادة أسعار الكهرباء والمحروقات، فضلا عن ارتفاع تكاليف الصيانة نظراً لارتباط عقود صيانة الشبكات بسعر الدولار نظراً لاستيراد مكونات تحديث وبناء شبكات المحمول.

أكد مصدر في واحدة من شركات تشغيل خدمات المحمول، أن أرباح الشركات تراجعت إذا ما تحويلها للدولار مقارنة بالسنوات الماضية، حيث تراجعت نسب الأرباح من 22% تقريبا إلى 8%.