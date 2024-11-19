اورنج مصر تنتهي من أول مرحلتين لإنشاء وتشغيل مركز بيانات العاصمة الإدارية

كتب- علاء حجاج:

قال ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أورنج مصر، إنه تم الانتهاء من تشغيل المرحلتين الأولى والثانية من مشروع إنشاء وتشغيل مركز بيانات العاصمة الإدارية الجديدة وجار استكمال أعمال التنفيذ لمدة 4 سنوات أخرى.

وأكد أن إنشاء مركز بيانات يعد مشروعاً محورياً في البنية التحتية التكنولوجية للعاصمة الإدارية الجديدة لأنه المسئول عن حفظ المعلومات الحيوية، ما يعني ضرورة إنشائه بأقصى درجات الاحتراف للحفاظ على أمن وخصوصية البيانات.

أوضح أن الشركة رصدت استثمارات بقيمة 10 مليار جنيه لتطوير ورفع كفاءة شبكتها وبنيتها التحتية خلال عام 2025.

أضاف أن خدمات المحمول تستحوذ على 60% من حجم أعمال الشركة، في المقابل تتولى أورنج مصر تشغيل وتقديم خدمات رقمية أخرى عبر أذرع استثمارية متنوعة تابعة لها منها أورنج بيزنس والتي تقوم بتصدير خدماتها للخارج من مصر عبر أكثر من 3 آلاف مهندس وموظف، بالإضافة إلي أورنج لابس والتي تضم 100 مهندس يعكفون على تطوير تقنيات وبرمجيات لأسواق أخرى.

وتمتلك أورنج أيضًا ذراعًا للاستثمار في الكيانات الناشئة بدول أفريقيا ومنها مصر خاصة وأنها تعتبر من أقوى 3 بلدان بأفريقيا نشاطًا وتستهدف الشركة تحويل البلاد إلى مركز إقليمي في هذا الصدد، بحسب شاكر.

قال أن المجموعة تستثمر نحو 50 مليون يورو في قطاع الشركات الناشئة بقطاعات عدة منها الصحة متخذة من مصر مركزاً لضخ هذه الاستثمارات.

أضاف أن بيئة الأعمال في مصر شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال العام الحالي من حيث توافر العملة الصعبة اللازمة لاستيراد أجهزة ومعدات تشغيل الشبكة.

كشف شاكر عن انتهاء الشركة من التجارب الفنية لتشغيل خدمة شرائح المحمول المدمجة E-SIM ويعمل المشغلين حاليًا بالتعاون مع جهاز تنظيم الاتصالات على وضع اللمسات النهائية بخصوص كيفية تقديمها للعملاء وطرق المحاسبة ومن المتوقع أن يتم إتاحتها خلال الربع الأول من 2025.