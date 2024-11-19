اتش إم دي تبدأ إنتاج أول هاتف 4G محلي الصنع قبل نهاية 2024

كتب- علاء حجاج:

قال تامر الجمل مدير شركة إتش إم دي مصر وشمال أفريقيا، إن الشركة تستهدف بدء تصنيع أول جهاز محمول محلي الصنع يحمل علامتها التجارية ويدعم خدمات تكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات قبل نهاية 2024.

وكشف عن اعتزام الشركة إطلاق 5 هواتف جديدة تحمل العلامة التجارية HMD في مصر بواقع جهازين يدعمان تكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات قبل نهاية العام الجاري، وثلاث أخرى للجيل الخامس تباعا وذلك خلال الفترة من 1 إلى 7 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك على هامش المائدة المستديرة التي عقدتها الشركة أمس الاثنين خلال فعاليات الدورة 28 من معرض ومؤتمر كايرو آي سي تي المنعقد في الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر الجاري.

وقال الجمل إن الشركة العالمية قررت التحول إلى مُصنع ينتج أكثر من علامة تجارية مع خطة لضم علامات تجارية أخرى جديدة مستقبلا دون الاقتصار فقط على تصنيع هواتف نوكيا.

وألمح إلي أن الأجهزة الجديدة المقرر طرحها تغطي جميع الشرائح السعرية تبدأ من 4 آلاف جنيه.

ولفت إلى أن الشركة تنتج حاليا هواتف نوكيا لدي مصنع المصرية لصناعات السيليكون ( سيكو تكنولوجي) بنسبة مكون محلي تصل إلي 45%، وقامت بتصدير أول شحنة إلى السوق الليبية وتستهدف التصدير لأسواق المغرب وتونس وزامبيا.

وكشف أن ممثلي الشركة عقدوا اجتماعا أمس الاثنين مع مسئولي هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ( إيتيدا ) لمناقشة سبل الاستفادة من موقع مصر كمركز محوري لتصدير هواتفها إلى أسواق أفريقيا من خلال الاتفاقيات التجارية المشتركة ومنها الكوميسا.